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BUSKİ, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 1400 metrelik altyapı çalışması başlattı

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BUSKİ, Osmangazi Akpınar'da kentsel dönüşüm kapsamında 700 metre kanalizasyon ve 700 metre yağmur suyu hattı olmak üzere 1400 metrelik altyapı çalışması başlattı. Çalışmayla atık su arıtımı ve su baskını riskinin azaltılması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm süreci kapsamında altyapı ağını yenileme çalışması başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla il genelinde altyapı ağını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde yatırımlarına devam ediyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm süreci dahilinde yoğunluk artışı öngörülen bölgelerde altyapı ağını güçlendirme çalışmalarına başladı.

Atık suların arıtılması ve su baskını riskinin azaltılması amacıyla BUSKİ ekipleri, bölgede 700 metre kanalizasyon ve 700 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 1400 metrelik altyapı çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler tarafından çalışmalar hakkında bilgilendirilen bölge sakinleri, yeni altyapı için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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