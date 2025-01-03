Burundi'de İşitme Engelli Bireyler İçin İşaret Dili Sözlüğü Hazırlandı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Doğu ve Güney Afrika Koordinatörü Faruk Erkılıç, Burundi'de işitme engelli bireylerin eğitim ve sosyal yaşama dahil olmalarını kolaylaştırmak için İslami terimlerin de yer aldığı "İşaret dili ve dini terimler sözlüğü" hazırladıklarını söyledi.

İHH, çalışmayla bölgedeki engelli bireylerin bilgiye erişimini artırmayı ve eğitim fırsatlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

İslami terimlerin de yer aldığı 850 kelimeden oluşan sözlük çalışmalarını, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Başkonak'ın öncülüğünü yaptığı 10 kişilik komisyon yürütüyor.

İşitme engelliler için açılan okul ve hazırlanan sözlük çalışmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Erkılıç, Burundi'deki işitme engellilerle 2017'de tanıştıklarını söyledi.

Erkılıç, Burundi'ye ilk gittiklerinde ülkede birçok temel sorunla karşılaştıklarını, önce insani yardım projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkedeki temel bazı sorunları çeşitli insani yardım projeleriyle çözmeye çalıştık. Afrika'nın en fakir ülkelerinden birinde işitme engelli yetim çocukların en dezavantajlı grupta olduklarını gördük. Önce gıda, hijyen ve sağlık yardımlarını yaptık daha sonra da eğitim alanına odaklandık."

Erkılıç, aileleri tarafından bakılmayan, terk edilmiş ve toplumdan soyutlanmış işitme engelli çocukların eğitimini ve barınmasını sağlamak üzere Burindi'de 2018 yılında IQRA İşitme Engeliler Eğitim Merkezi'ni açtıklarını kaydetti.

Faruk Erkılıç, merkezde 78 öğrencinin yatılı eğitim gördüğünü, bunlardan 63'ünün işitme engelli, 35'inin ise yetim öğrencilerden oluştuğunu dile getirdi.

Burundi'den gelen talep üzerine sözlük hazırlanıyor

İşitme engelli çocuklara yönelik projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Erkılıç, sözlük çalışmasını da bu kapsamda geliştirdiklerini belirtti.

Erkılıç, işitme engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulun başarılarına dikkati çekerek, "Yatılı okulumuz, bulunduğu bölgede yapılan sınavda 123 okul arasında 7'nci olma başarısını gösterdi. Tüm bu yardımlar sürerken Burundi'deki işitme engellilerin diğer sorunlarını dinlemeye ve çözülmesi hususunda köprü olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Burundi'den gelen talep üzerine işaret dili ve dini terimler sözlüğü çalışmasına başladıklarını aktaran Erkılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çalışma Burundi işaret dilinde olmayan birçok temel dini kavramın olduğu 850 kelimelik bir sözlük çalışmasıdır. Çalışma tamamlandıktan sonra sözlük, sadece Burundi'de değil benzer dilleri olan Demokratik Kongo ve Ruanda'daki işitme engelliler ile eğitimciler tarafından da kullanılabilecek. Diğer Afrika ülkelerine de örnek teşkil edecek."