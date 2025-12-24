Burundili hasta, Türkiye'de yapılan nakille hayata tutundu

KANADA'da diyabet ve hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle yıllardır tedavi gören Burundi asıllı Callixte Ntamutumba (61), Ankara'da özel hastanede kuzeninden yapılan böbrek nakli ile hayata tutundu.

30 yıldır şeker hastalığı tedavisi gören, 5 yıl önce de diyabet ve hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konulan Burundi Callixte Ntamutumba'ya, 2023 yılında Kanada'da kadavradan nakil yapıldı. Ancak enfeksiyon nedeniyle nakil başarılı olmadı. Bu süreçte 3 ameliyat geçiren Ntamutumba, diyaliz tedavisini sürdürdü. Ntamutumba, vize ve pandemi engelleri nedeniyle Kanada'da canlı vericili nakil olmayınca tedavi için Türkiye'ye geldi. Ntamutumba, Ankara'daki bir özel hastanede tetkiklerin ardından 18 Aralık'ta kuzeninden yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

'TÜRK DOKTORLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Taburcu olmaya hazırlanan 5 çocuk babası Ntamutumba, 2021 yılından bu yana haftanın 4 günü diyalize girdiğini söyleyerek, "Donör ihtiyacımız vardı ama Kanada'da Covid-19 nedeniyle vize sorunu yaşanıyordu. 2023 yılında Kanada'da kadavradan nakil oldum. Enfeksiyon nedeniyle böbrek çalışmadı. Türkiye'nin sağlık sisteminin iyi olduğunu söylediler. Yeğenim burada yaşıyordu. Türkiye'nin insanlarına, doktorlarına şükrediyorum. Burada kuzenimden nakil operasyonu geçirdim. 5 günde iyileştim. Çok iyiyim. Türkiye Büyükelçiliği de çok yardımcı oldu. Çalışmayı çok özledim. İnşallah bu böbrek çalışmaya devam edecek. Ben de hayatıma tekrar döneceğim" dedi.

'BİRÇOK ÜLKEDEN CANLI NAKİL İÇİN BAŞVURU VAR'

Avrupa Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nefrolog Prof. Dr. Siren Sezer, Türkiye'nin özellikle canlı organ nakli konusunda çok başarılı bir ülke olduğunu söyleyerek, "Dünyada birçok ülke tarafından referans ülke olarak kabul edilmekteyiz. Bu bizim aslında üzüldüğümüz bir konu. Kadavra nakillerinin daha fazla olmasını istiyoruz. Dünyadaki birçok ülkeden özellikle canlı nakil için ülkemize başvurular olmakta. Afrika'da bu durum çok yetersiz. Birçok Afrika ülkesinde hem nakil yapılamıyor, bazı ülkelerde ise diyaliz yetersiz. Hatta nakil ilaçları bulmakta da bazı hastalar zorlanıyorlar" dedi. Prof. Dr. Sezer, Kanada'dan gelen hastaya nakil yaptıklarını söyleyerek, "Özellikle enfeksiyon döneminde akciğerde ağır bir hasar kalmış. Başarılı bir nakil yaptık kuzeninden. Hem kuzeni şu anda çok iyi, hem kendisi çok iyi. Böbrek fonksiyonları tamamıyla normale dönmüş durumda. Kendisi çok iyi, mutlu, canlı hissediyor. Şu dönemde en çok Afrika ülkelerinden başvuru görmekteyiz. Türkiye'de yılda yaklaşık 3 bin 500 organ naklinin yüzde 85'i canlı vericiden olmakta. Biz isteriz ki bu sayı daha azalsın, kadavra nakillerimiz artsın" diye konuştu.