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Burun estetiği için geldi, canından oldu! Genç kadın ameliyattan sonra uyandırılamadı

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Burun estetiği için geldi, canından oldu! Genç kadın ameliyattan sonra uyandırılamadı

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir tıp merkezinde geçirdiği burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan Seher K., hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Seher K., dün sabah saatlerinde burun estetiği ameliyatı olmak için Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir tıp merkezine gitti. Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher K., daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen Seher K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Seher K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Beylikdüzü Osmangazi 3. Sayfa Güncel Haberler

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