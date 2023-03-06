Bursaspor-Amedspor maçının ardından herkes bu soruyu soruyor: 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' hikayesi nedir?

Dün olaylı geçen Bursaspor-Amedspor maçında tribünlerde açılan "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Pankartlar nedeniyle 4 kişi gözaltına alınırken "Beyaz Toros" hikayesi ve Mahmut Yıldırım'ın kim olduğu merak edildi. İşte Türkiye'nin 90'lı yıllarına damga vuran hikayenin ayrıntıları.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci hafta mücadelesinde Bursaspor'un Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yendiği maça yaşanan olaylar damga vurdu. Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası maça söz konusu pankartların stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri için soruşturma başlatıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Bursaspor-Amed Sportif futbol takımları arasındaki müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. İddialar tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

"BEYAZ TOROS" VE "YEŞİL" HİKAYESİ NEREDEN GELİYOR?

1990'lı yıllarda Türkiye'nin doğu illerinde polis olduğunu öne süren kişilerin "Polisiz, bizimle Emniyet'e kadar gelmeniz gerekiyor" diyerek beyaz Toros'lara bindirdiği insanlardan bir daha haber alınamadığı hadiseler, günümüzde "Beyaz Toros" denildiğinde akıllara geliyor.

Tribünde pankartına yer verilen "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ise eski bir istihbarat mensubu. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve sonrasında MİT'in bünyesinde çalışmaya başlayan Yıldırım; operasyonlarda PKK'lı gibi giyindiği için güvenlik görevlilerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takmaya başladı. Bu nedenle de "Yeşil" kod adıyla tanındı. Daha sonra Abdullah Öcalan'ı öldürmek için gönderilen ve 3 ay sonra öldürülmemesi için emir verilen Yıldırım, buna isyan etti. Devamında ülkeyi terk ederek 1996'da Şam'a giden Yıldırım'dan bir daha haber alınamadı. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, aldığı bilgileri aktarırken Yeşil'in öldürüldüğünü söyledi. Hakkında birçok iddia bulunan Yıldırım'ın şu an yaşayıp yaşamadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.