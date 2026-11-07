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Bursa Yıldırım'da iki grubun çatışmasında park halindeki otomobile mermi isabet etti

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Bursa Yıldırım'da iki grubun çatışmasında park halindeki otomobile mermi isabet etti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün gece husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada park halindeki bir otomobile mermi isabet etti. Olay yerinde 28 boş kovan tespit eden polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada, park halindeki bir otomobile mermi isabet etti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarla birbirine ateş açtı. Kavgada sokağa park edilen bir otomobile kurşun isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 28 boş kovan tespit eden ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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