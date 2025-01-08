Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Eğitim Uçağı Pistten Çıktı: Pilot Yaralandı

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.