Üye Girişi
Haberler
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

Dünyanın süper gücünü çaresiz bırakan yangın! Görüntüler dehşet verici
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Eğitim Uçağı Pistten Çıktı: Pilot Yaralandı

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Eğitim Uçağı Pistten Çıktı: Pilot Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda bir eğitim uçağı pistten çıkarak kaza kırım gerçekleştirdi. Pilotun hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
img

Antrenman videosu viral oldu
img

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem hakkında bir bomba daha
img

Cem Yılmaz, kırık lamba çıkışı için özür diledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!

Son Dakika Haberleri

EYÜPSPOR BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | Eyüpspor Boluspor maçı ŞİFRESİZ, HD izleme linki! (Ziraat Türkiye Kupası) Esma Esad ajan mı? Bursa eğitim uçağı kazasında son durum nedir? Bursa uçak kazasında ölü, yaralı var mı? BURSA'DA UÇAK DÜŞTÜ! Bursa'da eğitim uçağı mı düştü, ne oldu? Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 8 Ocak Sandık Kokusu yeni bölümü var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Ocak en son depremler kaç şiddetinde oldu? Yum! Brands markaları neler? Yum! brands kime ait? Pizza Hut Türkiye'de kapatılacak mı? Pizza Hut Türkiye'den çekiliyor mu? KFC kapatılacak mı? KFC Türkiye'de kapatılacak mı? Atakan Yılmaz kimdir, tutuklandı mı? Atakan Yılmaz neden tutuklandı? ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.