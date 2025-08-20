Bursa'ya 1500 Araçlık Yeni Otopark Projesi

Güncelleme:
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Osmangazi Meydanı'nda inşa edilen 1500 araçlık otoparkın görüntülerini paylaşarak, "Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından. Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) desteğiyle Bursa'nın Osmangazi Meydanı'nda Sokak Sağlıklaştırma Projeleri sürüyor. Bu kapsamda 1500 aracın aynı anda park edebileceği yerin 24 metre altına 4 katlı otopark inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, otoparkın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından. Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz. İşte Bursa'mıza değer katacak 1500 araçlık Osmangazi Meydan Otopark Projemiz" dedi.

'BURSA'YA DEĞER KATAN VİZYON PROJELERDEN BİRİ'

Kurum'un paylaşımında görüşlerine yer verilen Bursa İLBANK Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, çalışmanın Bursa'ya değer katan vizyon projelerden biri olduğunun altını çizdi. Kayatürk, "Bu proje sadece kent meydanı ve otopark olarak düşünülmedi. Bunun dışında sosyal dokular, kültürel alanlar, öğrencilerimizin gelip kalabileceği, kitap okuyabileceği kıraathane ve kütüphane olarak dizayn edildi. Genelde otoparklar, katlı otopark olarak dizayn edilir. Projemizin en önemli özelliği 24 metre yerin altına inşa edildi. Yaklaşık 1500 aracın bir anda park edebileceği otopark, 4 kat şeklinde teşekkül edildi. Doğal afetler durumunda sağlam ve ayakta kalması için yaklaşık 647 adet fore kazıklarla zemini sağlamlaştırıldı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
