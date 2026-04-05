Bursa Valisi Erol Ayyıldız'dan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı’nın kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında ajansın önemine vurgu yaptı ve geçmişini hatırlatarak çalışanlara başarı dileklerini iletti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, AA'nın köklü geçmişi ve üstlendiği önemli görevlerle kuruluşundan bu yana Türkiye'nin sesi olma sorumluluğunu sürdürdüğünü belirtti.

Milli Mücadele döneminde üstlendiği tarihi rolü azim ve fedakarlıkla yerine getiren AA'nın bugün de doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiğini vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Güvenilir habere ulaşma noktasında önemli bir kaynak olan Anadolu Ajansı, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip ederek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunmaktadır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ajansın kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, Anadolu Ajansı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyoruz. Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Burcu İnanır
