Bursa Valiliği'nden Deprem Açıklaması

Bursa Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valiliğin sosyal hesabından yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22.48 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, " Deprem, ilimizde hissedilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verildi.