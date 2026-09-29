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Bursa Uludağ yolunda heyelan oluştu, Karayolları ekipleri ulaşıma açtı

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Bursa Uludağ yolunda heyelan oluştu, Karayolları ekipleri ulaşıma açtı
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Bursa'da iki gündür devam eden sağanak nedeniyle Uludağ yolunun 38. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

BURSA'da iki gündür devam eden sağanak nedeniyle Uludağ yolunda heyelan meydana geldi. Yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte iki gündür devam eden sağanak nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, Uludağ yolunda da toprak kayması meydana geldi. Saat 06.00 sıralarında, Milli Park Gişeleri'nden sonra 38'inci kilometrede yaşanan heyelan sonucu yol, ulaşıma kapandı. Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ihbarla bölgeye Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yol, ekipler tarafından iş makineleri ile temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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