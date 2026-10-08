Bursa Uludağ Üniversitesinin 'Remodel' projesine verilen ödül akademisyenlere gurur yaşattı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "2026 Üstün Başarı Ödülleri"nde "Remodel" projesiyle Uluslararasılaşma Ödülü'nü alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ekibi, 3 yıllık çalışmanın ödülle taçlanmasının gururunu yaşıyor.

Avrupa Birliği'nin Horizon Europe Programı kapsamında İrlanda'dan Atlantik Teknoloji Üniversitesi ve İspanya'dan Leon Üniversitesi ortaklığıyla BUÜ koordinatörlüğünde yürütülen "Remodel" projesi, üç yıllık çalışmalar sonucunda tamamlandı.

BUÜ'nün araştırma ve inovasyon kapasitesini uluslararası düzeyde güçlendirmeyi ve "Avrupa Araştırma Alanı" ile entegrasyonunu artırmayı amaçlayan proje, YÖK tarafından düzenlenen Üstün Başarı Ödülleri'nde "Uluslararasılaşma" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Törende ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan BUÜ ekibi, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Remodel etkisi yalnızca akademide kalmadı, sektörel uygulamalara da yansıdı"

Projenin Koordinatörü BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, AA muhabirine, projenin temel amaçlarından birinin üniversitenin Avrupa araştırma alanıyla entegrasyonunu artırabilmek olduğunu söyledi.

Arsoy, projeyi özel kılan noktalardan birinin uluslararasılaşmaya olan bakış açıları olduğunu belirterek, "Biz uluslararasılaşmayı yalnızca yabancı üniversitelerle ortaklık kurmak ve onlarla ortak yayın yapmak olarak görmedik. Daha çok Avrupa'daki bilgi birikiminin, araştırma kültürünün ve iyi uygulamaların üniversitemize taşınması, araştırmacılarımızın uluslararası ağların bir parçası haline gelmesi ve bunun üniversitemizde kalıcı bir kapasiteye dönüşmesini amaçladık." dedi.

Bunu gerçekleştirmek için 3 yıl boyunca çok yönlü çalışma yürüttüklerini anlatan Arsoy, şöyle devam etti:

"Akademisyenlerimiz, genç araştırmacılarımız, doktora öğrencilerimiz ve idari personelimiz uluslararası eğitimlere, yaz okullarına, araştırmacı değişimlerine dahil oldu. Ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirdik. Üniversitemizde Business Model Innovation Lab'i kurduk. Burada ürettiğimiz akademik bilgiyi sektörle buluşturarak turizm işletmeleri için yenilikçi iş modelleri oluşturduk. Remodel etkisi yalnızca akademide kalmadı, aynı zamanda sektörel uygulamalara da yansıdı. Bu nedenle projenin YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ne layık görülmesi bizim için son derece anlamlı. Burada ödüllendirilen yalnızca başarılı bir Avrupa Birliği projesi değil, üniversitemizin, Bursa Uludağ Üniversitesinin oluşturduğu sürdürülebilir uluslararasılaşma kültürü ve bunun kalıcı etkisi. Bizler Bursa'mızın güzide üniversitesi Bursa Uludağ Üniversitesinin Avrupa araştırma ekosisteminin aktif bir parçası olabileceğini, uluslararası bilgi transferini kendi kurumsal kapasitesine dönüştürebileceğini ve bunun üzerinden yeni başarılar üretebileceğini göstermiş olduk."

Arsoy, bu başarının çok daha güçlü bir ekip çalışmasının sonucunda elde edildiğini söyledi.

Bu projelerin uzun soluklu, çok boyutlu ve yoğun emek gerektiren çalışmalarla ortaya çıktığını dile getiren Arsoy, şöyle konuştu:

"Benim açımdan Remodel'in başarısını belki de en iyi gösteren şey, projenin bitmesine rağmen etkisinin devam ediyor olması. Remodel projesiyle başlattığımız süreç çok daha ileri bir seviyeye taşındı. 30 yıllık devlet memuruyum. Bursa Uludağ Üniversitesine yaklaşık 30 yıllık emeğim var. Benim için çok gurur vericiydi. En üst makamdan böyle bir ödülü almak benim için çok gurur vericiydi, unutulmaz bir andı. Hem YÖK Başkanımızın hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle gerçekten emeklerimizin görünür olduğunu gördük. Bu bizi çok motive etti. Çok güzel bir andı, çok güzel bir törendi."

"BUÜ'yü uluslararası arenada bir kez daha tanıtmış olduk"

Projenin İş Paketi Lideri ve BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuran Bayram Arlı da ekip olarak keyifle ve yoğun çalışarak projeyi yürüttüklerini söyledi.

Sabahlara kadar çalıştıkları dönemleri de yaşadıklarını anlatan Arlı, "Bu durum ekip olarak birlikteliğimizi de kuvvetlendirdi. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu projeyle yaptığımız bilimsel yayınlarla hem Remodel'i hem de bir araştırma üniversitesi olan BUÜ'yü uluslararası arenada bir kez daha tanıtmış olduk. Bu projenin devamında topluma faydalı 5 ayrı proje daha ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Proje ekibinden BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Ertan ise proje kapsamında sadece üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini artırmayı değil, aynı zamanda araştırma yönetimi ve uluslararası proje yönetimi kapasitesini de artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bu kapsamda birçok eğitim düzenlediklerini aktaran Ertan, şöyle konuştu:

"Bunun dışında yabancı ortaklarımızdan üniversitemize gelerek verilen öğretim üyesi derslerinde yaklaşık 410 doktora öğrencisi ve genç araştırmacıya ulaşma fırsatı bulduk. Dolayısıyla konularımız da çok çeşitliydi. Sürdürülebilir turizmden yapay zeka destekli tüketici analizine kadar oldukça geniş kapsamda konularla ilgili eğitimler verildi. Projemizin asıl çıktısının bu doğrultuda olmasını bekliyoruz. Çünkü verdiğimiz bu eğitimler doğrultusunda alınan bilgilerle bundan sonra çok daha farklı ve çok daha iyi yayınlar ve çalışmalar yapılabileceğini bekliyoruz."

Kaynak: AA