Bursa Uludağ'da Kervansaray Otel'de Yangın Çıktı

(BURSA) – Bursa Uludağ'da, Kervansaray Otel'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş olduğu bildirilen otele itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Uludağ Jura Kervansaray Otel'de, sabah erken saatlerde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ekibi sevk edildi.

Otelin bir bölümünü tamaman kaplayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Uludağ Kayak Merkezi'ndeki otelde müşteri bulunmadığı, görevlelerin olup olmadığının kontrol edildiği öğrenildi.