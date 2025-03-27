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Bursa Uludağ'da Kervansaray Otel'de Yangın Çıktı

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Uludağ Jura Kervansaray Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ediyor. Otelde müşteri bulunmadığı bildirildi.

(BURSA) – Bursa Uludağ'da, Kervansaray Otel'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş olduğu bildirilen otele itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Uludağ Jura Kervansaray Otel'de, sabah erken saatlerde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ekibi sevk edildi.

Otelin bir bölümünü tamaman kaplayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Uludağ Kayak Merkezi'ndeki otelde müşteri bulunmadığı, görevlelerin olup olmadığının kontrol edildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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