Bursa'da üniversite öğrencilerine "IBAN kiralamanın" riskleri anlatıldı

Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde, IBAN kiralama yönteminin riskleri ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Birgivi Dertli, dolandırıcılık yöntemleri ve öğrencilere dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "IBAN kiralamanın" riskleri ve güvenli internet kullanımı hakkında farkındalık semineri düzenlendi.

Üniversitenin Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen seminerde, son yıllarda özellikle gençleri hedef alan IBAN kiralama yöntemi ve bunun doğurabileceği hukuki sonuçlar ele alındı.

Seminerde sunum yapan Cumhuriyet Savcısı Birgivi Dertli, dolandırıcıların mağdurları ikna etmek için kullandığı yöntemleri ve sonuçlarını anlattı.

Dertli, başkalarına para karşılığında banka hesabı veya IBAN kullandırmanın ciddi suçlara aracılık edebileceğini belirterek, öğrencilerin bu tür tekliflere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Bursa İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele biriminde görevli polis memuru Zekeriya Değirmen ise internet ortamında işlenen dolandırıcılık yöntemleri, kişisel verilerin korunması ve güvenli internet kullanımı konusunda gençlere bilgi verdi.

Seminere katılan Bursa Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Mahmut Akgöl ve Aşiyan Alkan Aktaş ile Cumhuriyet Savcısı Murat Avcu ve diğer konuşmacılar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Seminerde, öğrencilerin banka hesaplarını üçüncü kişilerle paylaşmamaları, kolay kazanç vaat eden tekliflere karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda ilgili kurumlara başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler
