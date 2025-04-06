Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi'nde Yapı Temizliği ve Yeşil Alan Düzenlemesi

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hanlar Bölgesi'ni çevresindeki metruk ve yüksek katlı yapıları temizledi. Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında silüeti bozan 63 yapı yıkıldı, bölgede yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Bursa'mızın kalbi Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi nefes aldı. Meydan düzenlemesi ve yapıların temizlenmesiyle şehrimizin tarihi çehresi yeniden ortaya çıktı, kent hafızası tazelendi" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla başlatılan Çarşıbaşı Meydanı Projesi ile tekrar düzenlendi.

İlk olarak, Ulu Cami ve etrafındaki Hanlar Bölgesi'nde tarihi silüeti bozan yapıların kaldırılması amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı, 6-7 katlı 63 yapı yıkıldı. Pirinçhan, İpekhan ve Bakırcılar Çarşısı'nı da içine alan 19 bin metrekarelik bölgede yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Sağrıcı Sungur Mescidi ile birlikte yanındaki Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi'nin bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Hanlar Bölgesi'nin hemen altında ise otopark çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "Bursa'mızın kalbi Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi nefes aldı. Meydan düzenlemesi ve yapıların temizlenmesiyle şehrimizin tarihi çehresi yeniden ortaya çıktı, kent hafızası tazelendi" paylaşımını yaptı.

"Hanlar Bölgesi'ni geleceğe taşıyoruz"

Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir, projeyi 25 senelik bir hayal olarak değerlendiğini belirterek, projenin önemine dikkat çekti. Eldemir, "8 Kasım 2019 tarihinde Sayın Bakanımız Murat Kurum'un ilimize yaptığı ziyaret ile yeniden gündeme geldi. Talimatları doğrultusunda projeyi hayata geçirdik. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi'ni tarihi dokusunu ortaya çıkararak geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bursa'nın tarihi ön plana çıktı"

Hanlar Bölgesi'nde uzun yıllardır esnaflık yapan Muhsin Özyıldırım, "İçinde bulunduğumuz çarşı, Osmanlı'nın yerleşik ilk çarşısı. Sadece Osmanlı coğrafyasında değil, dünya coğrafyasında da çok önemli bir ticaret alanı" diye konuştu.

Esnaf Gülay Topkıran, "Bu projeyle Bursa'nın tarihi yüzü ön plana çıktı, çok da güzel oldu" dedi.

Ali Nihat Irkörücüsü ise yaklaşık 3 nesildir bu çarşıda ticaretle uğraştıklarını belirterek, "Tadilat öncesi ve bugünkü arasında olağanüstü bir fark var. Bence son zamanlarda Bursa'da yapılmış en iyi hizmetlerden bir tanesi, hatta birincisi" şeklinde konuştu. Murat Yurtsever de "20'nin üzerinde han, tekrar güzelleştirilmiş; şehrin hem ticari hem de tarihi hayatına kazandırılmıştır" ifadelerini kullandı.