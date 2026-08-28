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Protez bacakta uyuşturucu: 830 gram metamfetamin

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BURSA’da ihbar üzerine otoyol gişelerinde durdurulan araçta yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu H.A.’nın protez bacağının içine gizlenmiş 830 gram metamfetamin ele geçirildi.

BURSA'da ihbar üzerine otoyol gişelerinde durdurulan araçta yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu H.A.'nın protez bacağının içine gizlenmiş 830 gram metamfetamin ele geçirildi. O anlar kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında ihbar üzerine bir aracı takibe aldı. Ekipler, aracı İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde saat 07.00 sıralarında durdurdu. Araçtaki Suriye uyruklu H.A. gözaltına alındı. H.A.'nın yapılan üst aramasında, protez bacağının içerisinde gizlenmiş halde paketlerde 830 gram metamfetamin ele geçirildi. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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