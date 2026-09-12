Bursa- Otomobiliyle ters yöne giren sürücü polise direnip, gazetecilere tüküren kadın tutuklandı

Bursa'da, kullandığı otomobiliyle ters yöne girerek, kendisini durduran ve işlem yapmak isteyen polis ekiplerine saldıran, olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tüküren Büşra A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Büşra A. ile birlikte gözaltına alınan H.A. isimli şüpheli ise sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı