Bursa Osmangazi'de motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı

Bursa Osmangazi'de motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de 4 Kasım akşamı motosiklet, şerit değiştirmek isteyen otomobile çarptı ve sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı, motosiklette yolcu olan arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.
BURSA'da motosiklet, önünde şerit değiştirmek isteyen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, arkasında oturan arkadaşının kayıt halinde olan cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, 4 Kasım akşamı, Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen motosiklet, önünde sinyal verip şerit değiştirmek isteyen otomobile çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı, sürücünün motosiklette yolcu olan arkadaşının video kaydındaki cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla ilerlerken otomobile çarpması ve ardından yaşanan panik anları yer aldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.