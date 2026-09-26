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Bursa Osmangazi'de lokanta yangında kullanılamaz hale geldi, 11 araç müdahale etti

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi'ndeki bir lokantada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. 11 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülürken, lokanta kullanılamaz hale geldi; soğutma çalışmaları ve çıkış nedenine yönelik inceleme sürüyor.

BURSA'da bir lokanta, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi'ndeki bir lokantada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 11 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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