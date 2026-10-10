Haberler

Bursa Osmangazi'de 2 kız kardeş kapalı marketten içecek alıp parayı kapı altına attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 kız kardeş, kapalı marketten içecek alıp parasını kapının altından içeri attı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken durumu fark eden market sahibi duygulandı ve çocuklara hediye verdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 kız kardeşin kapalı olan marketin önünden içecek alıp parasını kapının altına bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İntizam Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan Mustafa Targay (57), 8 Ekim'de namaz kılmak için dükkanın kapısını kilitledi.

Bu sırada içecek almak için markete gelen 2 kız kardeş, dükkanın kapalı olduğunu fark etti.

Yerde duran içeceklerden alan çocuklar, ürünlerin parasını güvenlik kamerasına gösterip dükkan kapısının altından içeri attı.

Söz konusu anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Çok duygulandım"

Marketin sahibi Mustafa Targay, AA muhabirine, komşusunun uyarısıyla olayı fark ettiğini söyledi.

Güvenlik kameralarını inceleyip olayı gördüğünü belirten Targay, "Çocuklar okula giderken dükkanın kapalı olduğunu görmüşler. Meyve suyu alacaklar, dışarıdan almışlar. Parasını da kameraya göstererek bana mesaj bırakmışlar. Dükkanı açınca yan komşum uyardı. Kamerayı açtım, baktım hakikaten de bırakmışlar. Çok duygulandım." dedi.

Targay, kamera görüntülerini izleyince duygulandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Televizyonlarda görüyordum, hoşuma gidiyordu. Böyle bir şey benim başıma geldi, çok mutlu oldum. Çocuklar adına sevindim. Mahallemizin çocukları, sürekli benden alışveriş yaparlar. Akşam çağırdım, babasıyla birlikte geldiler. Onlara çeşitli hediyeler verdim. Böyle çocuklar yetişsin, böyle bir nesil yetişsin. Umudumuz zaten bizim bunlar. İnşallah bütün çocuklar hep böyle yetişir."

Kaynak: AA
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Yakılmak istenen evraklar soruşturmayı büyüttü! Peş peşe tutuklamalar
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım

Özel'den ağır yanıt: Hayatımda böyle utanç verici yalan duymadım
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu
Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler

İki kardeşin cenazesini teslim alan amcadan yürek yakan sözler