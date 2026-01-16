Haberler

Ormanda otlayan kızılgeyikler fotokapanla görüntülendi

Güncelleme:
Bursa'da kurulan fotokapanda, ormandaki çalılıklarda otlayan dişi kızılgeyiklerin görüntüleri paylaşıldı. Kızılgeyikler, Avrupa'nın en büyük geyik türleri arasında yer alıyor.

BURSA'da, yaban hayatı görüntülemek için ormanlara kurulan fotokapana çalılıklarda otlayan dişi kızılgeyikler yansıdı.

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden biri olan, Avrupa'nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi'nin batısında ve Anadolu'da yaşayan kızılgeyik (Cervus elaphus), Afrika'da da bulunan tek geyik türü olma özelliğinde. Kuzeybatı Afrika'da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları'nda bulunan kızılgeyiklerin ağırlıkları 200 kilogram, boyları ise 2 metreye kadar ulaşıyor. Kızılgeyikler, Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana yansıdı.

'DOĞANIN İÇİNDEN, EN DOĞAL HALİYLE'

Ormandaki çalılıklarda otlayan 2 dişi kızılgeyiğin görüntüleri, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, 'Doğanın içinden, en doğal haliyle' sözleriyle paylaşıldı.

