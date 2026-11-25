Bursa Orhangazi'de ev deposunda çıkan yangın söndürüldü, depoda hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında bir evin deposunda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde bir evin deposunda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin deposunda hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı