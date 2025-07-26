Bursa Orhaneli'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Bursa Orhaneli'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Yakuplar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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