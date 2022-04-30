Kestel'de çifte bayram: Binlerce vatandaşın elektrik-su borçları ödendi, veresiye defterleri toplandı

BURSA - Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin bakkallardaki veresiye borçları ile elektrik-su faturası borçlarını ödeyen Kestel Belediyesi bu bayramda geleneği bozmadı. İlçedeki market ve bakkalları gezen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, toplamda 250 Bin TL'lik veresiye defterini topladı. İlçedeki 2 bin 493 hanenin ise toplamda 652 Bin TL elektrik ve su borcu ödendi.

İlçedeki sosyal yardım seferberliğiyle öne çıkan Kestel Belediyesi, yine Ramazan Bayramı öncesindeki on binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıl vatandaşların bakkallardaki veresiye, elektrik ve su borçlarını ödeyen Kestel Belediyesi, bu yılda geleneği bozmadı. İlçedeki market ile bakkalları gezen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, toplamda 250 Bin TL olan veresiye defterlerini topladı. Veresiye defterleri toplanan esnaf, dükkanlarının camlarına "Bu işletmedeki veresiye borçları Kestel Belediyesi tarafından ödenmiştir" yazılı kağıtları yapıştırdı. Bakkallara gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise, bu yazıyı gördüklerinde büyük mutluluk yaşadı.

2 Bin 493 Hanenin 625 Bin TL Elektrik ve Su Borçları Ödendi

Market ve bakkallardaki veresiye defterlerinin ardından kampanyayı sürdüren Kestel Belediyesi, ilçede elektrik ve su borçları bulunan 2 bin 493 hanenin toplamda 625 Bin TL değerindeki faturalarını da ödedi. Faturaları ödenen vatandaşlar, cep telefonlarına gelen 'Faturanız Kestel Belediyesi tarafından ödenmiştir, İyi bayramlar' mesajıyla büyük mutluluk yaşadı.

15 Bin ihtiyaç sahibine sıcak yemek, 1000 haneye erzak, 90 çocuğa bayramlık kıyafet

Öte yandan Kestel Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün 15 bin kişilik sıcak yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşların evine ulaştırdı. 250 haneye 225 TL değerinde yardım kartı, 1000 haneye erzak kolisi ve 22 bin ekmek ulaştırıldı. Ayrıca 13 bin 500 kişilik sokak iftarıyla Ramazan ayının bereketi paylaşılırken 90 çocuğa ise bayramlık kıyafet satın alındı.

"Biz büyük bir aileyiz, biriz, beraberiz"

Bayram öncesi vatandaşlara müjdeli haberleri vererek gönüllerine taht kuran Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Geçtiğimiz yıl, pandemi koşullarında olumsuz etkilenen hemşehrilerimiz ve esnaflarımız için bir yardım kampanyası başlatmıştık. Bu sene de pandeminin etkisinden kurtulsak da geleneği bozmayarak hemşehrilerimizin ve esnafımızın yanında oluyoruz. Bizler, 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' sözünü temel düstur edinmiş anlayışın temsilcileriyiz. İnsanlara hizmetin en kalbi noktası gönüller kazanmak, gönül belediyeciliğini tüm kesimlere yaymaktır. Biz Kestel olarak büyük bir aileyiz, biriz, beraberiz. Bu sebeple nerede bir ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa, ekibimiz ile birlikte yanında oluyoruz, olmaya devam edeceğiz"diye konuştu.