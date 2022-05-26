Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahnelenecek Yaftalı Tabut oyunuyla devam ediyor - Haberler

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahnelenecek Yaftalı Tabut oyunuyla devam ediyor

Bültenler - Güncel
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahnelenecek Yaftalı Tabut oyunuyla devam ediyor

Bilgesu Erenus'un yazdığı Yelda Baskın'ın yönettiği oyun, 28 Mayıs günü 20.00'de Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Bursa seyircisiyle bir araya geliyor.

Nisan ayında Nilüfer seyircisiyle buluşan oyun ekibi, Bursa seyircisiyle yeniden bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyor.

YAFTALI TABUT

Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye'nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı'nın hikâyesi. 1920'lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor.

Bilgesu Erenus'un yazdığı Yelda Baskın'ın yönettiği oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor.

Bültenler / Güncel

Bilgesu Erenus, oyunlar, Nisan, Bursa, Güncel, Haberler

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