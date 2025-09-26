Bursa'nın Karacabey İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel katılıyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel