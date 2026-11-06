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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 9 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 9 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 9 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Şahin Ökten yönetimindeki 16 CCD 657 plakalı otomobil ile Halil Ay idaresindeki 43 ADL 149 plakalı servis minibüsü, Bursa-Ankara kara yolunun Oylat Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki araçtaki toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, civardaki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA
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