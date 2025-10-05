Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde baraka yangını

İnegöl'de bir tarladaki baraka yangınında alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını yarım saatte kontrol altına alarak söndürdü; baraka ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir tarladaki baraka alev alev yandı.

Kırsal İsaören Mahallesi'ndeki tarladaki barakada saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Baraka ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
