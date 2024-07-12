Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Harmancık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını, söndürüldü.
Harmancık ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 5 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve 42 personelle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.