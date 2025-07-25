Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda yangın
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ancak itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Mahalle muhtarı, erken müdahalenin büyük bir felaketi önlediğini belirtti.
BURSA'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Kanarya mevkisindeki zeytinlik alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, yangına ilk müdahaleyi çiftçiler yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yarım saatte söndürürken, Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ormancılar, "Erken müdahale ile büyük bir felaketi önledik. Kurşunlu halkına ve itfaiye ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel