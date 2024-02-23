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Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

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AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Türkiye son dönemde meydana gelen irili ufaklı büyüklükteki depremlerle adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Bursa'dan geldi.

AFAD SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) geçtiği son dakika bilgisine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı megakent İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın Bursa Gemlik merkezli depreme ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstanbul Gemlik Deprem Bursa AFAD Güncel Haberler

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