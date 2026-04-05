Haberler

Bursa'nın fethinin 700. yılı, fetih yürüyüşü ile kutlandı

Bursa'nın fethinin 700. yılı, fetih yürüyüşü ile kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla fetih yürüyüşü ve etkinlikler düzenledi. Törende mehter gösterileri sunuldu ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın tarihi önemine değindi.

Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu sene 21'incisi düzenlenen " Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri" kapsamında Tophane Meydanı'nda tören yapıldı.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, mehter ve kılıç kalkan gösterileri sunuldu.

Buradaki törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osman Gazi'nin uzun süren kuşatmaya önderlik ettiğini, kendisi göremese de oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethettiğini söyledi.

Orhan Gazi'nin adaletle ve barışla Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini Bursa'da attığını belirten Aydın, "700 önce bu temeller atılırken belki onlar da bu kadar büyük bir imparatorluk oluşacağını düşünmemişlerdi ama atalarımız bize bu şanlı mirası bıraktılar. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Aydın, yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Hem Osmanlı, hem Cumhuriyet dönemi, hem daha önceki dönemlerde Bursa, medeniyetler ve Türkler açısından son derece önemli, kadim bir kent. Biz de Bursa'nın o kadimliğine yakışır bir şekilde hem 700'üncü yılı kutlamak hem de ecdadı saygıyla anmak için bu törenleri gerçekleştiriyoruz."

Konuşmanın ardından Saltanat Kapı'dan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne kadar kortej eşliğinde fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

ABD basınında gündem yaratan manşet! Türkiye detayı dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı