Bursa'nın Fethi 700. Yıl Etkinliği

Güncelleme:
Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Köklerden Geleceğe Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' programı düzenledi. Öğrenciler, koro, mehteran ve halk oyunu gösterileriyle Bursa'nın kültürel mirasını sergiledi.

Bursa'nın fethinin 700. yılı kapsamında Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Köklerden Geleceğe Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı programı düzenlendi.

Yeniceabat Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki Eğitim Kampüsü'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle Bursa'nın kültürel mirasını ve tarihi değerlerini sahneye taşıdı.

Etkinlikte, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Lütfi Banuşoğlu İlkokulu Korosu konser verirken, Şehit Mustafa Aşkın İlkokulu öğrencileri mehteran takımyla gösteri sundu. Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu öğrencileri ise halk oyunu gösterisi gerçekleştirdi.

Program kapsamında düzenlenen Bursa Temalı Bilgi Yarışması'nda öğrencilere Bursa'ya özgü kültürel değerler, gelenekler ve tarihi mekanlarla ilgili sorular yöneltildi.

Etkinliğe, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Faysal Kayan, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Müştak Gencer, Osmangazi Şube Müdürü Mustafa Sakarya, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Özel Kalem Müdürü Çetin Demirhan, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hazırlanan programda yapılan konuşmalar da yapıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan
