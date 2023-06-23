Bursa'nın en ağır büyükbaş kurbanlığı 1 ton 50 kilogram ağırlığı ile 'Paşa' oldu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinin İsabey Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, en ağır büyükbaş kurbanlık ünvanını 1 ton 50 kilogram ile 'Paşa' alırken, küçükbaş kategorisinde ise 145 kilogram ağırlığı ile 'Doli' isimli koç ilk sırada yer aldı.

Bursa'nın en ağır büyükbaş kurbanlığı 1 ton 50 kilogram ağırlığı ile "Paşa"

Doli Bursa'nın en ağır küçükbaş hayvanı oldu

BURSA - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinin İsabey Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, en ağır büyükbaş kurbanlık ünvanını 1 ton 50 kilogram ile "Paşa" alırken, küçükbaş kategorisinde ise 145 kilogram ağırlığı ile "Doli" isimli koç ilk sırada yer aldı.

Kurban Bayramı'na 1 hafta kala pazarlarda hayvan satışları hızlandı. İsabey kurban pazarında bazı çadırlarda hayvan satışları son merhaleye gelirken, büyükbaş hayvan satışları ise 50 bin lira ile 200 bin lira arasında yapılıyor.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi, İsabey Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına Türkiye'nin dört bir yanından satıcılar geldi. Hayvanlarını satmak için İzmir'den gelen Emir Ali Özyakar "Paşa'nın net ağırlığı 1 ton 50 kilogramdır. Bursa İsabey kurban pazarının en ağır büyükbaş kurbanlık hayvanıdır. Bu pazarda Paşa'dan daha ağır bir kurbanlık gösterirlerse eğer Paşa'yı hediye olarak vereceğim. Fiyatını ise 200 bin Türk Lirası olarak belirledik. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan İsabey'in en ağır küçükbaş hayvanı 145 kilogram ağırlığı ile Doli'nin satıcısı ise "Doli bu kurban pazarının en ağır küçükbaş kurbanlığı. Bizler Çanakkale'den geliyoruz. Çanakkale'den buraya kurbanlıklarımızı satmaya geldik. Doli ise 16 bin Türk Lirasına satıldı. Alıcısına hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Öte yandan Bursa'nın İsabey Mahallesi'nde kurulan kurban pazarının en ucuz kurbanlığı ise 5 bin 300 Türk liradan alıcı buldu.