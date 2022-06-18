Bursa'nın Adile Naşit'i üniversite yolunda ilk adımı attı

BURSA - Bursa İnegöl Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulunda görevli 57 yaşındaki Yardımcı Hizmetli Ayşe Soylu, hem çalışıp hem de okuyarak lise diplomasını almıştı. Lisenin ardından hedefi olan üniversite için bugün ilk adımı atan Ayşe Soylu, Temel Yeterlilik Testlerine girdi.

İnegöl Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulunda çalışan Ayşe Soylu, Gündüz okula akşam ise evine hizmet veriyor. Eğim camiasında ve öğrenciler tarafından çok sevilen Ayşe Soylu'nun lakabı ise Adile Naşit. 3 çocuk annesi Soylu, okuma azmiyle herkesin takdirini toplamıştı. Açıköğretim Lisesinden mezun olan Soylu, şimdiki hedefi olan üniversite için ilk adımı attı. Yıldırım Bayezid İmam Hatip Ortaokulunda TYT sınavına giren Soylu, sınavı kazanarak İşletme bölümünü okumak istediğini söyledi.

Sınav öncesinde çok heyecanlı olduğunu söyleyen Soylu, "57 yaşında üniversite sınavına giriyorum. Sınava gireceğim için biraz heyecanın var. Amacım okuyup, doğruyu öğrenmek. Gençlere ve çocuklarıma örnek olmak istiyorum. Gelinimle birlikte bu sınava giriyorum. Kazanırsam İşletme Bölümünü okumak istiyorum. Kazanmak ve ilerlemek istiyorum. Liseyi dışarıdan bitirmiştim. Orada çoğu kişiye örnek oldum. Beni görerek çoluk çocuklarını okuttular. Kendi ailemden dahi beni örnek alarak çocuklarını okutmak istediler. Onlara örnek olmak beni de mutlu ediyor. Okulda hademe olarak çalışıyorum ve okulumda çocuklara örnek olmaya çalışıyorum. Onlarda bana gelip 'Ayşe teyze şu sorumuzu çözer misin?', 'Başara bilir miyiz?' diye soruyorlar. Bende onlara örnek oluyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel