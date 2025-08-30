Bursa Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 11 Gözaltı

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, İnterpol tarafından aranan Kenan Özcan'ın elebaşılığını yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün, Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinin ortaklarına silahlı saldırı yapma hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine hareket geçen ekipler, 2 şüpheliyi eylem yapma hazırlığı yaptıkları sırada ruhsatsız tabanca ve 6 fişekle yakaladı.

Operasyonu genişleten polis, Kenan Özcan'ın, örgüt yöneticisi A.K'ye eylem talimatı verdiği, A.K'nin ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A'dan tetikçi bulmalarını istediği, bu kapsamda söz konusu şüphelilerin kurşunlama eylemini organize ettikleri ve 250 bin lira karşılığında tetikçi tuttuklarını tespit etti.

Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de eş zamanlı yürütülen operasyonlarda S.D, A.A.A, B.M, M.K, A.N.D, M.M, M.K.A, M.A, T.G, E.Ö. ve E.T. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.