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Bursa Maarif Orkestrası ve Çok Sesli Korosu konser verdi

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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Bursa Maarif Orkestrası ve Çok Sesli Korosu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şef Mehtap Keşen Erdoğan yönetimindeki konserde 'Mavi Boncuk', 'Neşeli Günler' gibi seçme eserler seslendirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan Bursa Maarif Orkestrası ve Çok Sesli Korosu, Bursalı sanatseverler için konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Mehtap Keşen Erdoğan yönetti.

Gecede sahne alan solistler ve koro, orkestra eşliğinde seçme eserlerden oluşan geniş repertuvara yer verdi.

Konserde, "Mavi Boncuk", "Neşeli Günler", "Fikrimin İnce Gülü", "Veda Busesi" ve "Edalı da Modalı Yar" gibi eserler seslendirildi.

Gecenin sonunda solistler, koro ve orkestra izleyicilerden alkış aldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
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