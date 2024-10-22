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Bursa Kestel'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa Kestel'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Kestel ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere 1 helikopter, 5 araç ve 16 personel ile müdahale edildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aksu Mahallesi'nde, Kazancı Göleti yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 1 helikopter, 5 araç ve 16 personelle müdahale etti.

Yangını kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

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