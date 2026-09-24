Bursa Karacabey'de kazada ölen hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı toprağa verildi

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren hamile anne ve 3 yaşındaki kızının cenazeleri toprağa verildi.

Merve Turan ve kızı Ahsen Turan'ın cenazeleri yakınları tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak kırsal Yeşilçomlu Mahallesi'ne getirildi.

Kazada hamile eşini ve kızını kaybeden Ali Turan, taziyeleri kabul etti.

Anne ve kızının cenazesi, Yeşilçomlu Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Bursa Karacabey'den Balıkesir Bandırma istikametine giden Merve Turan yönetimindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek M.G. (49) idaresindeki 16 ABT 486 plakalı kamyonla çarpışmıştı.

Kazada Merve Turan ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Hamile olan ve doğumuna kısa süre kaldığı öğrenilen Merve Turan'ın karnındaki bebek de Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA