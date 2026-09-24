Haberler

Bursa Karacabey'de kazada ölen hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Karacabey'de kazada ölen hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı toprağa verildi
Güncelleme:
+76 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Karacabey'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada yaşamını yitiren hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı için cenaze töreni düzenlendi. Anne ve kızının cenazesi, Yeşilçomlu Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren hamile anne ve 3 yaşındaki kızının cenazeleri toprağa verildi.

Merve Turan ve kızı Ahsen Turan'ın cenazeleri yakınları tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak kırsal Yeşilçomlu Mahallesi'ne getirildi.

Kazada hamile eşini ve kızını kaybeden Ali Turan, taziyeleri kabul etti.

Anne ve kızının cenazesi, Yeşilçomlu Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Bursa Karacabey'den Balıkesir Bandırma istikametine giden Merve Turan yönetimindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek M.G. (49) idaresindeki 16 ABT 486 plakalı kamyonla çarpışmıştı.

Kazada Merve Turan ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Hamile olan ve doğumuna kısa süre kaldığı öğrenilen Merve Turan'ın karnındaki bebek de Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
Yeşil sahadan podyuma! Hakan Çalhanoğlu Milano'da boy gösterdi

Onu daha önce böyle görmediniz!

Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Maça 1 gün kala yıldız ismi kadrodan çıkardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu! Adreslerden bakın ne çıktı
New York'ta ilginç anlar! Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı

ABD'nin göbeğinde Hakan Fidan sürprizi
Meteoroloji, yurtta kuvvetli yağış ve 4-6 derecelik sıcaklık düşüşüne karşı uyardı

Meteoroloji alarm verdi! Hem sağanak hem 6 derecelik düşüş
Kars'ta bozayı arı kovanlarını devirip balları yedi! O anlar güvenlik kamerasında

Gece gelen misafir arıcıyı yıktı! Kovanları devirip balları yedi
Türk mafyayı yemek yerken vurdular

Türk mafyayı yemek yerken vurdular
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu