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Bursa Karacabey'de kazada hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı öldü, bebek kurtarılamadı

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Bursa Karacabey'de kazada hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı öldü, bebek kurtarılamadı
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Bursa Karacabey'de Bursa-Çanakkale kara yolundaki Çavuşköy kavşağında otomobilin refüjü aşıp karşı şeride geçmesi sonucu kamyonla çarpıştığı kazada hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi. Karnındaki bebek ameliyata alındı ancak kurtarılamadı; kamyon sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında anne ile kızı yaşamını yitirdi.

Bursa- Çanakkale kara yolu Karacabey ilçesine bağlı Çavuşköy kavşağında, Karacabey'den Bandırma istikametine giden Merve Turan yönetimindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek M.G. (49) idaresindeki 16 ABT 486 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Merve Turan ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sağlık ekiplerince Merve Turan'ın hamile olduğunun tespit edilmesi üzerine karnındaki bebeğin kurtarılması için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Yapılan müdahaleye rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.G'nin de Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.

Kazanın ardından bir süre kontrollü şekilde sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA
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