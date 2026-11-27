Bursa Karacabey'de çiftlikte çıkan yangına 10 araç ve 1 dronla müdahale ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde Taşpınar Mahallesi TEKNOSAB mevkisindeki çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bölgeye 10 araç ile 1 dron sevk edildi; Mudanya Belediyesi ve BUSKİ'den 2 tanker destek veriyor, çalışmalar sürüyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Taşpınar Mahallesi TEKNOSAB mevkisindeki çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı gruplardan 10 araç ile 1 dron sevk edildi.
Çalışmalara Mudanya Belediyesi ile BUSKİ Genel Müdürlüğünden 2 tanker de destek veriyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA