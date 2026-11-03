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Bursa İnegöl'de korsan taksi denetiminde 2 sürücü ve 4 yolcuya 232 bin lira ceza kesildi

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Bursa İnegöl'de korsan taksicilik denetiminde durdurulan araçlardaki 2 sürücüye 200 bin, 4 yolcuya 32 bin lira olmak üzere toplam 232 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetine 1 ay süreyle el konulurken araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 2 sürücüye ve bu taksileri kullanan 4 yolcuya toplam 232 bin lira idari para cezası uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, korsan taşımacılığı tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, durdurdukları araçların sürücülerine, yolcuların isimlerini sordu.

Sürücülerin yolcuların isimlerini bilmediği, yolcuların mobil uygulama üzerinden korsan taksi çağırdığı tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, 2 sürücüye toplam 200 bin lira, 4 yolcuya 32 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 1 ay süreyle el konulurken araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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