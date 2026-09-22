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Bursa İnegöl'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, o anlar kameraya yansıdı

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Bursa İnegöl'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, o anlar kameraya yansıdı
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Bursa İnegöl'de bir sürücü, ara sokaktan çıkan araca çarpmamak için ani manevra yapınca otomobilin kontrolünü kaybetti; otomobil refüje çarpıp devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün, ara sokaktan çıkan araca çarpmamak için ani manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çarpıp devrildi. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Salih K.'nin (40) ara sokaktan çıkan araca çarpmamak için ani manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği 16 PU 423 plakalı otomobil, savrularak refüje çarpıp devrildi. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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