Bursa İnegöl'de çatı tamir eden 65 yaşındaki Ahmet D. 4 metreden düşerek yaralandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşen Ahmet D. (65) yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Cuma Mahallesi Belediye Meydanı Sokak'taki bir köfteci dükkanında meydana geldi. Ahmet D., çatıyı tamir ettiği sırada dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten kaldırıma düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı