Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa İnegöl'de çatı tamir eden 65 yaşındaki Ahmet D. 4 metreden düşerek yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de çatı tamir eden 65 yaşındaki Ahmet D. 4 metreden düşerek yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İnegöl'de bir köfteci dükkanında çatı tamiri yapan 65 yaşındaki Ahmet D., 4 metre yükseklikten kaldırıma düşerek yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet D. tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşen Ahmet D. (65) yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Cuma Mahallesi Belediye Meydanı Sokak'taki bir köfteci dükkanında meydana geldi. Ahmet D., çatıyı tamir ettiği sırada dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten kaldırıma düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı kritik zirve başladı! 7 ülke aynı masada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Milas Belediyesi'nde 2,5 milyar liralık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

2,5 milyarlık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan ve oğlu adliyede
Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira

Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Beyazıt Öztürk’ün özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu

Beyaz'ın özel programı bugün yayınlanıyor: Konukları belli oldu
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

Şimdiye kadarki en büyük rakam! Altınbaş ailesinden paralar istendi
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor

Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor