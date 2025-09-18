Haberler

Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Kadir Gökçe, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle göreve başladı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kadir Gökçe için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Törende Gökçe, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve görevli personel tarafından karşılandı.

