Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Timsah Baharın Gelmesiyle Güneş Banyosu Yapıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Timsah Baharın Gelmesiyle Güneş Banyosu Yapıyor
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 31 yaşındaki Amerikan Alligatörü timsah, baharın gelmesiyle birlikte güneş banyosu yapmaya başladı. Ziyaretçilerinin ilgi odağı olan timsah, kış aylarını kapalı alanda geçirdikten sonra açık alana çıkarıldı.

Timsah güney banyosu keyfi

Bursa Hayvanat Bahçesi üyesi timsah baharın gelmesiyle güneş banyosu yapıyor

BURSA - Bursa Hayvanat Bahçesi'ne geçtiğimiz yıl Darıca Hayvanat Bahçesi'nden gelen 31 yaşındaki Amerikan Alligatörü timsah ilk günden itibaren her yaştan ilgi gördü. Kış aylarını yaşam alanının kapalı kısmında geçiren timsah baharın gelmesiyle çok sevdiği güneş banyosuna kavuştu.

Ağırlığı 235 kilograma ulaşan ve uzunluğu 2 metre 30 santimetre olan timsah haftada bir kez 5 kilograma yakın et tüketiyor. Genellikle hareketsiz duran Amerikan Alligatörü timsah, görmeye gelen ziyaretçiler tarafından maket sanılıyor. Onu gören ziyaretçilerse hayretler içerisinde kalıp hemen cep telefonlarına sarılıyor. Bakıcıları tarafından sık sık kontrol edilen timsahın en sevdiği faaliyet beslenmenin yanında güneşlenmek ve suya girmek oluyor.

Bahar aylarında kapalı alandan açık alana çıkıyor

Sonbaharın ardından kış uykusuna yatan timsah yaklaşık 5 ay yaşam alanının kapalı kısmında yer alıyor. Baharın gelmesiyle güneşlenmeyi çok seven Amerikan Alligatörü açık alana çıkarılıyor. Hayvanat Bahçesinin ilgi çeken hayvanlarından timsah hem kapalı hem de açık alanda ziyaret edilebiliyor.

Günün önemli kısmını güneşlenerek geçiriyor

Güneş banyosu yaparken hareketsiz kalmasından dolayı maket zannedildiğini söyleyen Bursa Hayvanat Bahçesi görevlisi Arif Ardıç, "Cinsi Amerikan Alligatörü, yaklaşık 31 yaşında. Beyaz ve kırmızı et ile besleniyor. Görüşe çıktığı ilk andan bu yana hem çocukların hem de büyüklerin çok ilgisini çekti. Genellikle hareketsiz kalmasından dolayı bazı insanlar maket zannediyor. Doğadaki ömrü 25 yıl civarında ama hayvanat bahçelerinde bu süre daha da uzuyor. Buranın bakım şartları ile birlikte hayvanlar daha uzun yaşıyor. Kış uykusuna yatan bir hayvan olduğu için yaklaşık 5 ay yaşam alanının kapalı kısmında yer alıyor. Bahar geldiğinde ise güneşlenmeyi çok sevdiği için açık alana çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Güncel
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