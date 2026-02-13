Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kırmızı panda yavrularına özenle bakılıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 8 ay önce dünyaya gelen kırmızı panda yavruları, 4-5 ay süren anne sütünün ardından özel karışımla beslenmeye başladı.

Osmangazi ilçesinde 206 bin 600 metrekare alanda 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı ve barınakları bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, 138 tür ve 1076 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Aslan, kaplan, leopar, sırtlan ve akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru ve iguana gibi türlerden sakinleri bulunan hayvanat bahçesi, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan tesisin sakinlerinden, ana vatanı Himalayalar olan kırmızı pandalar, ziyaretçilerden en fazla ilgi gören hayvanlar arasında bulunuyor.

EAZA Avrupa Nesli Tehlike Altındaki Türler Üreme Programı (EEP) kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 8 ay önce kırmızı panda çiftinden 2 sağlıklı yavru dünyaya geldi.

Bugünlerde 8 aylık olan, 4-5 ay anne sütüyle beslenen dişi ve erkek yavruya, bakıcılar tarafından özel beslenme programı uygulanıyor.

Elma, armut, yulaf, mısır gevreği, muz, bambu gibi karışımlarla beslenen yavrular, aşırı sıcak ya da soğuk havalarda, kendileri için özel hazırlanan klimalı odalarda barınıyor.

"Bambu yemeyi çok seviyorlar"

Bakıcı Yasin Yurtlu, AA muhabirine, 8 aylık olan kırmızı panda yavrularının genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kış aylarında özel gıdalarla beslenen kırmızı pandaların ihtiyacı olan besin değerlerinin karşılandığını belirten Yurtlu, onları en çok elma, armut, özel karışımlar, yulaf, mısır gevreği ve muzla beslediklerini anlattı.

Yurtlu, bu hayvanların yüksek yerlerde yaşamayı sevdiğini belirterek "Yaklaşık 8 ay önce doğum gerçekleşti. İki yavrumuz var. Biri dişi, biri erkek. İlk 4-5 ay annesinin himayesi altında besleniyor, annesi emziriyor. Beş aydan sonra da kendileri yavaş yavaş bambu yapraklarını yemeye başlıyorlar. En çok tükettiği şeylerden biri bambu. Bambu yemeyi çok seviyorlar. Daha sonra meyvelerle tanışıyorlar. Yulaf karışımı veriyoruz. Şu an kendi iradeleriyle annesinden bağımsız beslenmelerini yapıyorlar." diye konuştu.

Kırmızı pandaların aşırı sıcağı sevmediğini dile getiren Yurtlu, "Klimalı odaları var. 25 derecenin üzerindeki havalarda klimalarını açıyoruz. Aşırı sıcağı sevmiyorlar. Soğuk havalarda daha hareketli daha dinçler. Özel bakım yapıyoruz. 3 tane yuvaları var. Ayrıca odaları var. Odaların içinde saman var. Sıcağı seven hayvanlar olmadığı için kar yağdığında ağaçların üzerinde durabiliyorlar." ifadelerini kullandı.