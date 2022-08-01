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Bursa haberleri... Bursa'da esrarengiz balık ölümleri

Bursa haberleri... Bursa'da esrarengiz balık ölümleri

Bursa haberleri: Bursa'nın havası ve suyu en temiz ilçelerinden Büyükorhan'da çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu.

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Bursa'nın havası ve suyu en temiz ilçelerinden Büyükorhan'da çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu.

Bursa'nın en temiz havası ve suyuna sahip Büyükorhan ilçesinde bulunan Cuma Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu. Etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri, vatandaşları şaşkınlığa uğrattı. Uzmanlar, ölen balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, ilk belirlemelere göre ölümlerin yüksek sıcaklığa bağlı balıkların oksijensiz kalmasından meydana geldiği tahmin ediliyor.

(Ali Erdem - Abdullah Uğur /İHA)

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