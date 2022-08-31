Bursa genel haberi... Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü...Çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı Güncel Haberler Bursa haber... Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü. Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü...Çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı BURSA - Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Peşpeşe gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Panik anları ve yıldırımın düşmesi İHA muhabirinin kamerasına an be an yansırken, yaralı olduğu ihbarı üzerine ambulanslar bölgeye sevk edildi. Şehirde bir çok noktada ağaçlar fırtına sebebiyle yıkıldı. Trafikte de aksamalar yaşanıyor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Yıldırım Bursa Genel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa genel haberi... Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü...Çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.