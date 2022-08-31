Bursa genel haberi... Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü...Çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı
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Bursa haber... Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü.
Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü...Çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı
BURSA - Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Peşpeşe gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Panik anları ve yıldırımın düşmesi İHA muhabirinin kamerasına an be an yansırken, yaralı olduğu ihbarı üzerine ambulanslar bölgeye sevk edildi. Şehirde bir çok noktada ağaçlar fırtına sebebiyle yıkıldı. Trafikte de aksamalar yaşanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel