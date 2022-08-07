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Bursa haberi: Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü

Bursa haberi: Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü

Bursa gündem haberi | BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 2 saatte söndürüldü.

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BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 2 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Orhaneli ilçesine bağlı Çınarcık Mahallesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı alan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak alevlere müdahale etti. 2 helikopter, 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 17 araç ve 120 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatin ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Osman Sak - Güncel

Orhaneli Güncel Haberler

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